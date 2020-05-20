На Сумщине экс-чиновник будет отвечать в суде за передачу в частную собственность 1 га леса Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении уже бывшего начальника отдела земельных ресурсов в Сумском районе.

Из-за его ненадлежащего исполнения служебных обязанностей 1 га земель лесного фонда незаконно переданы в частную собственность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, указанный земельный участок, расположенный на территории Великочернетчинского сельского совета Сумского района, находился в постоянном пользовании лесохозяйственного предприятия и входил в состав земель, предназначенных для ведения лесного хозяйства. Однако начальник отдела земельных ресурсов, в нарушение требований действующего законодательства, согласовал проект землеустройства по отводу указанной земли физическому лицу для ведения личного сельского хозяйства площадью 0,9 га и для индивидуального дачного строительства площадью 0,1 га.

Незаконная передача земли в частную собственность причинила государственным интересам 325 тыс. грн материального ущерба. В настоящее время по ходатайству прокуратуры на указанные земли решению суда наложен арест, в то же время прокуратура готовит исковое заявление о возврате земли из противоправного пользования.

Досудебное следствие проведено Следственным управлением Нацполиции при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.