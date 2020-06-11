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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:35235

На Сумщині 18320 чоловік отримують допомогу по безробіттю

З 1 липня відповідно до закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» підвищено прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення.

Так, для працездатних осіб віднині прожитковий мінімум становить 2197 гривень. Відповідно, зросли й соціальні виплати, серед яких – допомога по безробіттю.

Нагадаємо, що максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст. 23 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. №1533-ІІІ). Отже, з 1 липня максимальна допомога по безробіттю становить 8788 гривень на місяць. До речі, на Сумщині таких трохи більше 4 відсотків. 

Розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишається незмінним: для осіб, які отримують мінімальну допомогу по безробіттю без урахування страхового стажу та  зарплати - 1000 грн (до карантину – 650 грн). «Мінімалку» в області отримують 21,2% безробітних. Рішення прийняте постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 08.04.2020 № 217. На цю допомогу можуть розраховувати безробітні, починаючи з 12 березня, упродовж усього карантину та 30 днів після його офіційного  завершення.

Довідково.

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, станом на 7 липня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у обласній службі зайнятості, становить 22 385 осіб, що на 7 941 більше, ніж станом на відповідну торішню дату.

Допомогу по безробіттю отримують 18 320 осіб.

На одну вакансію претендують 16 безробітних (на відповідну дату минулого року – 6).

З 12 березня (початок карантину) по сьогодні в області зареєстровано 14 637 безробітних, що в 1,6 раза більше, ніж за відповідний період торік.

Экономика Служба занятости
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