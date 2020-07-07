В Сумах водоканал продолжает работы по прочистке канализации

6 июля работниками было выполнено около десяти заявок от жителей по прочистке канализационных сетей. Работы проводились по ул. Ивана Сирко, Степана Бандеры, Алексея Береста, Декабристов в переулке врача Ивана Деревянко и др.
Также были осуществлены работы по гидравлической промывке коллекторов на ул. 1-я Новопоселенская и площади Независимости, вычищены от мусора и загидроизолированы колодцы по ул. Ахтырская.
В связи с тем, что работники службы канализационных сетей постоянно сталкиваются с проблемой неответственного обращение с системой водоотвода и извлекают кучи бытового мусора из сетей и колодцев, дирекция предприятия обращается к горожанам с просьбой не допускать попадания в канализацию разного рода предметов и веществ, запрещены правилами пользования системой водоотведения.
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