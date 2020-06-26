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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38109

На Шосткинщине пройдет ІІ-й этап Чемпионата Украины по BAJA “Княжий град”

С 10 по 12 июля на территории Шосткинского района в селе Пироговка пройдет второй этап Чемпионата Украины по Бахе на квадроциклах (III ранг).

Сегодня, 7 июля, в Шосткинской райгосадминистрации состоялось совещание по организации и проведению этого мероприятия в районе. В совещании приняли участие представители Шосткинского отдела полиции, пожарно-спасательного отряда УГСЧС Украины в Сумской области, Шосткинской станции экстренной медицинской помощи, Шосткинского горрайонного управления ГУ госпродпотребслужбы в Сумской области, органов местного самоуправления, а также Федерации мотоциклетного спорта Украины, которая является организатором мероприятия. По данным Шосткинской РГА, во время совещания были согласованы вопросы относительно проведения гонки. Подчеркивалось, что мероприятие должно пройти с соблюдением всех карантинных и санитарно-эпидемиологических требований, жителей района и участников просят соблюдать безопасность.

По данным организаторов мероприятия, участники пройдут более 500 километров сложной но живописной трассы, располагаться будут на базе отдыха «Бараспорт».

К слову, Чемпионат BAJA UKRAINE был основан три года назад и проходит ежегодно. За время проведения объединил спортсменов со всех регионов Украины, а также участников с Белоруссии, России, Болгарии, Чехии, Польши, Турции. По данным организаторов, в этом сезоне обновились зачетные классы, что дает возможность участвовать в соревнованиях как опытным спортсменам, так и новичкам. Поэтому всех, у кого есть мотоцикл, квадроцикл или багги, приглашают к участию во 2-м этапе по Бахе, пишет Шостка.инфо.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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