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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41120

В Сумах спасатели залезали в квартиру через окно

6 июля в 16:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Белопольское шоссе в Сумах.

По предварительным данным в квартире находился ребенок, который самостоятельно не мог открыть входную дверь.

На место вызова прибыло отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью выдвижной лестницы попали в квартиру через окно на втором этаже и открыли входную дверь.

В тот же день, похожий случай произошел в г. Сумы по площади Горького. В 16:44 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение от работников Национальной полиции о необходимости оказания помощи пожилой женщине, которая самостоятельно не могла открыть дверь квартиры. На место происшествия был привлечен специальный аварийный автомобиль Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По прибытии спасатели с помощью автолестницы попали в помещение и открыли дверь. После этого женщину передали медицинским работникам. Всего для оказания помощи в обоих случаях привлекалось 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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