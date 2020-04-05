В Сумах спасатели залезали в квартиру через окно 6 июля в 16:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Белопольское шоссе в Сумах.

По предварительным данным в квартире находился ребенок, который самостоятельно не мог открыть входную дверь.

На место вызова прибыло отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью выдвижной лестницы попали в квартиру через окно на втором этаже и открыли входную дверь.

В тот же день, похожий случай произошел в г. Сумы по площади Горького. В 16:44 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение от работников Национальной полиции о необходимости оказания помощи пожилой женщине, которая самостоятельно не могла открыть дверь квартиры. На место происшествия был привлечен специальный аварийный автомобиль Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По прибытии спасатели с помощью автолестницы попали в помещение и открыли дверь. После этого женщину передали медицинским работникам. Всего для оказания помощи в обоих случаях привлекалось 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.