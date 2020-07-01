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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47418

На Сумщине вспоминали трагедию в Новой Слободе

Глава Сумской облгосадминистрации во время рабочей поездки в Путивльский район совместно с представителями местной власти и общественностью возложил цветы к мемориальному монументу «Колокол Скорби» в Новой Слободе.

Минутой молчания участники мероприятия почтили всех погибших во Второй мировой войне, а затем поблагодарили сегодняшним нашим защитникам за мирное небо над Сумщине, возможность воспитывать детей, работать ради их светлого будущего и будущего независимой Украины.

Справка

Во вторник 7 июля 1942 года, около девяти утра, в праздник Рождества Иоанна Предтечи в с. Новая Слобода Путивльского района нагрянул карательный отряд из 105-й венгерской дивизии, которая дислоцировалась в то время на территории Сумской области. По приказу офицера окружили три улицы, которые были расположены вблизи лесного массива, так называемого Монастырского леса, где находилась древняя Софрониево-Мовченська пустынь. Руководитель карательного батальона через переводчика с помощью громкоговорителя сообщил, что с местным населением будет проведена беседа об отношениях с «бандитами», то есть партизанами. Жителям села приказали собраться в домах. Предупредили: кто будет пытаться убежать в лес - будет расстрелян на месте.

Нелюди не щадили никого. Ни старых, ни малых, ни женщин... Каратели заходили в помещения, бросали гранаты и бутылки с зажигательной смесью, а затем добивали тех, кто уцелел. Одних только младенцев до 1 года возраста было казнено более сорока человек.

Самым младшим был трехмесячный мальчик, самому старшему погибшему было 86 лет.

Завершилась бойня только в обед. Мертвых похоронили в спешке в братских могилах на огородах. А в местной газете сообщили, что в результате успешной операции был уничтожен партизанский отряд. Во время карательной операции на мученическую смерть фашисты отправили 586 мирных жителей, среди которых 195 женщин, 93 мужчины и 172 ребенка.

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