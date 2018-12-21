У Шостці запрацювала нова ФМ-радіостанція

Нова радіостанція була розбудована у рамках проєкту «Радіо громад», ініційованого Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.
Обсяг мовлення - 24 години, власних програм - 4 години. Мережевий партнер - Радіо Промінь.
Нова радіостанція - це структурний підрозділ ПрАТ «Шосткинська телевізійна компанія «Телеком-Сервіс» (ТБ+ФМ+газета).
Телеком-Сервіс веде мовлення на прикордонній території, де, за словами керівництва ТРО, «правдиве українське слово повинно об’єднувати людей у їх прагненні захищати і зміцнювати державу», - написала на своїй сторінці у фейсбуці представник Нацради з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко.
Национальный совет по телевидению и радиовещанию принял решение об объявлении шести конкурсов и утвердил их конкурсные условия....
На частоте 103,7 FM начала 24-часовое вещание КП «Телерадиокомпания «Ахтырка»....
КП «Глуховская студия местного вещания «Радио Глухов» осуществляет 24-часовое вещание вместе с партнером - Радио «Промінь»....
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об аннулировании лицензии на проводное вещание горрайонной радиостудии «Радио Ромен»....
На конкурс будут выставлены частоты в Лебедине и Шостке для обустройства местного радиовещания....