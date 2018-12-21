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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57296

У Шостці запрацювала нова ФМ-радіостанція

«ТКС» - це твоє коло співрозмовників! Під таким позивним у Шостці на частоті 102,5 запрацювала нова ФМ-радіостанція.

Нова радіостанція була розбудована у рамках проєкту «Радіо громад», ініційованого Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

Обсяг мовлення - 24 години, власних програм - 4 години. Мережевий партнер - Радіо Промінь.

Нова радіостанція - це структурний підрозділ ПрАТ «Шосткинська телевізійна компанія «Телеком-Сервіс» (ТБ+ФМ+газета).

Телеком-Сервіс веде мовлення на прикордонній території, де, за словами керівництва ТРО, «правдиве українське слово повинно об’єднувати людей у їх прагненні захищати і зміцнювати державу», - написала на своїй сторінці у фейсбуці представник Нацради з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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