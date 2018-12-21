У Шостці запрацювала нова ФМ-радіостанція «ТКС» - це твоє коло співрозмовників! Під таким позивним у Шостці на частоті 102,5 запрацювала нова ФМ-радіостанція.

Нова радіостанція була розбудована у рамках проєкту «Радіо громад», ініційованого Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

Обсяг мовлення - 24 години, власних програм - 4 години. Мережевий партнер - Радіо Промінь.

Нова радіостанція - це структурний підрозділ ПрАТ «Шосткинська телевізійна компанія «Телеком-Сервіс» (ТБ+ФМ+газета).

Телеком-Сервіс веде мовлення на прикордонній території, де, за словами керівництва ТРО, «правдиве українське слово повинно об’єднувати людей у їх прагненні захищати і зміцнювати державу», - написала на своїй сторінці у фейсбуці представник Нацради з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко.