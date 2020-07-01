У Сумах шукають експонати для музею виборчого трешу «Суспільне Суми» шукає експонати для «Музею виборчого трешу», який разом з «Рухом ЧЕСНО» планує відкрити у серпні.

Збираємо те, чим кандидати "обдаровували" електорат напередодні виборів (1991 – 2019 рр.)

Від календариків, газет, листівок і значків – до чашок, шапочок і парасольок тощо!

Таблички та плакати з написами "організовано, встановлено, проведено за сприяння …" теж є цінними експонатами для музею.

Так само: диски, відео та аудіокасети від кандидатів з їхніми промовами, зустрічами й передвиборчими обіцянками.

Вітаються фото чи відео про факти прямого чи непрямого підкупу виборців (можна надсилати у повідомлення Суспільне Суми).

Збираємо експонати тут: м. Суми, вул. Петропавлівська, 125, контактна особа – Оксана Кириленко.

За бажанням, можете їх надіслати Новою поштою (адресу й отримувача напишемо у приватному повідомленні).

Після проведення виставки, за потреби, всі експонати повернемо власникам.