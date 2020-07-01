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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24218

У Сумах шукають експонати для музею виборчого трешу

«Суспільне Суми» шукає експонати для «Музею виборчого трешу», який разом з «Рухом ЧЕСНО» планує відкрити у серпні.

Збираємо те, чим кандидати "обдаровували" електорат напередодні виборів (1991 – 2019 рр.)

Від календариків, газет, листівок і значків – до чашок, шапочок і парасольок тощо!

Таблички та плакати з написами "організовано, встановлено, проведено за сприяння …" теж є цінними експонатами для музею.

Так само: диски, відео та аудіокасети від кандидатів з їхніми промовами, зустрічами й передвиборчими обіцянками.

Вітаються фото чи відео про факти прямого чи непрямого підкупу виборців (можна надсилати у повідомлення Суспільне Суми).

Збираємо експонати тут: м. Суми, вул. Петропавлівська, 125, контактна особа – Оксана Кириленко.

За бажанням, можете їх надіслати Новою поштою (адресу й отримувача напишемо у приватному повідомленні).

Після проведення виставки, за потреби, всі експонати повернемо власникам.

Общество
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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