Сумские экоинспекторы оштрафовали руководство кролевецкого мусорного полигона за пожар Государственная экологическая инспекция в Сумской области сообщает, что на Кролевецком полигоне ТБО обнаружено тление отходов.

6 июля специалистами инспекции проведена внеплановая проверка ГКП «Ремдільниця», которое осуществляет захоронение отходов на полигоне твердых бытовых отходов г. Кролевец. При обследовании полигона государственными инспекторами было выявлено значительное задымление территории полигона в результате тления отходов. В ходе проверки установлено невыполнение ранее выданных предписаний предприятию, а именно: ГКП «Ремдільниця» не соблюдают правила эксплуатации полигонов, в частности, по обеспечению послойной изоляции отходов и их уплотнения.

За нарушение правил обращения с отходами при их захоронения, а также за невыполнение предписаний инспекции ответственное лицо предприятия привлечено к административной ответственности.

На момент проведения обследования для локализации и ликвидации пожара на полигоне было задействовано 8 единиц техники. Тушение продолжается.