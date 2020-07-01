На Сумщине во время пожара пострадал 83-летний хозяин дома

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из окна здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 42-го Государственного пожарно-спасательного поста.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровать и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.
В 14:13 возгорание локализовали, а в 14:20 - потратив на тушение до 1 тонны воды, полностью ликвидировали.
В результате возгорания пострадал хозяин дома, 1937 г.р., который от дальнейшей госпитализации отказался.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.