В Глухове лихач, потеряв управление, едва не задавил пятерых детей Ужас, который пережили воскресным вечером жители одной из глуховских окраин, по ул. Матросова, запомнится если не навсегда, то надолго

Люди сидели на лавочках около своих домов, три пары родителей выгуливали своих деток 4 и 5 лет, здесь же играли и соседские ребята постарше, которым уже 6 и 9. На часах – около 21.00, но это идеальное время для вечерних активных игр, ведь солнце уже скрылось и можно вдоволь накататься на самокатах, велосипедах и просто побегать.

Улица, о которой идет речь, главная: она ведет из Глухова в с. Слепород, Полошки, Обложки и т.д., на ней активное движение. Поэтому дети выходят из своих дворов только в сопровождении взрослых, а те держат их на расстоянии вытянутой руки. Как правило, все транспортные средств на данном участке автодороги притормаживают и едут очень медленно, почти останавливаясь. И вот, вчера вечером чудом не случилась массовая трагедия.

Мальчики и девочки, как всегда, катались, их мамы с папами бежали следом за самокатами и великами, как вдруг видят – буквально в триста метрах по направлению к ним на бешеной скорости мчится старенькая легковушка голубого цвета, а спустя пару секунд машина, накренившись, не сбавляя оборотов, стала с диким ревом тормозов и визгом вилять из стороны в сторону, от одной обочины на другую, оставляя за собой следы – зигзаги от протекторов колес на асфальте.

Родители, спасаясь от лихача, похватали детвору, побежали к чужим дворам и позапрыгивали на скамейки. А сумасшедшее авто поревело волнами дальше по улице. Местные жители сбежались на визг тормозов, с округленными от ужаса глазами: кого сбили?! Слава Богу, никого – все успели разбежаться. «Я была в огороде, как слышу – такой рев с визгом, сразу поняла, что – то неладное, – говорит 45 – летняя жительница ул. Матросова Вера Леонтьевна. – Выбежала, увидела ту бешено мчавшуюся машину. Скорее всего, водитель был под действием чего – то, потому как в нормальном состоянии так не летают, тем более в черте города! Я такое помню тут лишь однажды, когда под колеса грузовика едва не угодил щенок. Я тогда так орала от испуга, что сама себя удивлялась! Так даже не каждый актер сможет воспроизвести сцену испуга! Но там – животное. А здесь – пятеро маленьких детей!».

Женщина сразу хотела сообщить в полицию, чтобы по горячим следам поймали горе – водителя. То, что лихач находился явно “под кайфом”, уверяет и другой очевидец, на глазах у которого все происходило. Мужчина играл со своим 4-летним сыном, рядом была жена. Самое интересное, что легковушка неконтролируемо и делая крен то на одну сторону, то на другую, пролетела метров 500, затем остановилась. Развернувшись, поехала назад. Но – теперь уже спокойно и без выкрутасов.

Что же стало причиной того, что водитель не справился с управлением и чуть не наделал беды, неизвестно. Он проехал мимо толпы опешивших местных жителей, как ни в чем ни бывало, не остановился и ничего никому не объяснил, пишет Глухов.инфо.