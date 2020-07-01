В Глухове лихач, потеряв управление, едва не задавил пятерых детей

Люди сидели на лавочках около своих домов, три пары родителей выгуливали своих деток 4 и 5 лет, здесь же играли и соседские ребята постарше, которым уже 6 и 9. На часах – около 21.00, но это идеальное время для вечерних активных игр, ведь солнце уже скрылось и можно вдоволь накататься на самокатах, велосипедах и просто побегать.
Улица, о которой идет речь, главная: она ведет из Глухова в с. Слепород, Полошки, Обложки и т.д., на ней активное движение. Поэтому дети выходят из своих дворов только в сопровождении взрослых, а те держат их на расстоянии вытянутой руки. Как правило, все транспортные средств на данном участке автодороги притормаживают и едут очень медленно, почти останавливаясь. И вот, вчера вечером чудом не случилась массовая трагедия.
Мальчики и девочки, как всегда, катались, их мамы с папами бежали следом за самокатами и великами, как вдруг видят – буквально в триста метрах по направлению к ним на бешеной скорости мчится старенькая легковушка голубого цвета, а спустя пару секунд машина, накренившись, не сбавляя оборотов, стала с диким ревом тормозов и визгом вилять из стороны в сторону, от одной обочины на другую, оставляя за собой следы – зигзаги от протекторов колес на асфальте.
Родители, спасаясь от лихача, похватали детвору, побежали к чужим дворам и позапрыгивали на скамейки. А сумасшедшее авто поревело волнами дальше по улице. Местные жители сбежались на визг тормозов, с округленными от ужаса глазами: кого сбили?! Слава Богу, никого – все успели разбежаться. «Я была в огороде, как слышу – такой рев с визгом, сразу поняла, что – то неладное, – говорит 45 – летняя жительница ул. Матросова Вера Леонтьевна. – Выбежала, увидела ту бешено мчавшуюся машину. Скорее всего, водитель был под действием чего – то, потому как в нормальном состоянии так не летают, тем более в черте города! Я такое помню тут лишь однажды, когда под колеса грузовика едва не угодил щенок. Я тогда так орала от испуга, что сама себя удивлялась! Так даже не каждый актер сможет воспроизвести сцену испуга! Но там – животное. А здесь – пятеро маленьких детей!».
Женщина сразу хотела сообщить в полицию, чтобы по горячим следам поймали горе – водителя. То, что лихач находился явно “под кайфом”, уверяет и другой очевидец, на глазах у которого все происходило. Мужчина играл со своим 4-летним сыном, рядом была жена. Самое интересное, что легковушка неконтролируемо и делая крен то на одну сторону, то на другую, пролетела метров 500, затем остановилась. Развернувшись, поехала назад. Но – теперь уже спокойно и без выкрутасов.
Что же стало причиной того, что водитель не справился с управлением и чуть не наделал беды, неизвестно. Он проехал мимо толпы опешивших местных жителей, как ни в чем ни бывало, не остановился и ничего никому не объяснил, пишет Глухов.инфо.