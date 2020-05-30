«Альянс» с Сумщины хочет сыграть с «Шахтером»

Футболисты липоводолинского «Альянса» вышли на первую тренировку 6 июля. До 12 июля команда будет тренироваться на стадионе Сумского национального аграрного университета, рассказал главный тренер Юрий Ярошенко UA:СУМИ. Далее, по его словам, игроки переедут в Ахтырку. Там их ждут два специальных этапа подготовки к переходным матчей плей-офф.
«Ребята все живы-здоровы. Хорошее настроение и желание проявить себя в двух важных матчах этого сезона», - сказал он.
Футболисты 15 и 19 августа сыграют матчи против 15-й или 16-й команды первой лиги. Пока на этих местах запорожский «Металлург» и ФК «Черкащина». Игры в первой лиге продолжаются, там осталось сыграть 8 туров. Все решит жребий. Пока «Альянс» просматривает игры обоих потенциальных соперников.
Нехватку игровой практики липоводолинцы будут компенсировать товарищескими матчами. На 12 июля запланирован спарринг между собой, сообщил Юрий Ярошенко.
«Затем - матчи с «Чайкой» с Киевщины (это команда второй лиги группы «А»), «Вересом», СК «Полтава», которая на любительском уровне участвует в чемпионате Украины. Предварительно идут переговоры по игре с «Шахтером» - по первой команде», - сообщил Юрий Ярошенко.
О том, как настроена команда, рассказал ее капитан Константин Пикуль.
«Мы подойдем с хорошим настроением, хорошей физической и тактической подготовкой. По планам тренерского штаба, у нас будут насыщенные сборы. - Победа будет? - Будем надеяться, дай Бог, все будет хорошо и будем выступать в первой лиге», - сказал он.
Известны подробности подготовки команды к переходных матчей, которые состоятся 15 и 19 августа....
Главный тренер липоводолинского «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал о подготовке команды к матчам плей-офф, а также поделился информацией о кадровой ситуации...
Но пока основная команда ФК «Альянс» временно приостанавливает тренировки....
Юрий Ярошенко рассказал пресс-службе липоводолинского клуба о возобновлении тренировок после карантина....
29 мая в Тростянце прошел товарищеский матч между местным ФК «Тростянец-2» и липоводолинским «Альянсом»....