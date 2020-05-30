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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48252

«Альянс» с Сумщины хочет сыграть с «Шахтером»

Команда начала подготовку к плей-офф за право выйти в первую лигу Украины

Футболисты липоводолинского «Альянса» вышли на первую тренировку 6 июля. До 12 июля команда будет тренироваться на стадионе Сумского национального аграрного университета, рассказал главный тренер Юрий Ярошенко UA:СУМИ. Далее, по его словам, игроки переедут в Ахтырку. Там их ждут два специальных этапа подготовки к переходным матчей плей-офф.

«Ребята все живы-здоровы. Хорошее настроение и желание проявить себя в двух важных матчах этого сезона», - сказал он.

Футболисты 15 и 19 августа сыграют матчи против 15-й или 16-й команды первой лиги. Пока на этих местах запорожский «Металлург» и ФК «Черкащина». Игры в первой лиге продолжаются, там осталось сыграть 8 туров. Все решит жребий. Пока «Альянс» просматривает игры обоих потенциальных соперников.

Нехватку игровой практики липоводолинцы будут компенсировать товарищескими матчами. На 12 июля запланирован спарринг между собой, сообщил Юрий Ярошенко.

«Затем - матчи с «Чайкой» с Киевщины (это команда второй лиги группы «А»), «Вересом», СК «Полтава», которая на любительском уровне участвует в чемпионате Украины. Предварительно идут переговоры по игре с «Шахтером» - по первой команде», - сообщил Юрий Ярошенко.

О том, как настроена команда, рассказал ее капитан Константин Пикуль.

«Мы подойдем с хорошим настроением, хорошей физической и тактической подготовкой. По планам тренерского штаба, у нас будут насыщенные сборы. - Победа будет? - Будем надеяться, дай Бог, все будет хорошо и будем выступать в первой лиге», - сказал он.

Спорт Альянс Липовая Долина
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