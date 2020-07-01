В сумском дворе микроавтобус без водителя врезался в припаркованное авто

Патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на проспекте Михаила Лушпы.
Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель припарковал свой автомобиль Mercedes Vito. В то же время он не принял меры по недопущению самовольного движения, поэтому транспортное средство самовольно покатилось и совершило наезд на автомобиль Daewoo Lanos, который был припаркован впереди.
На водителя транспортного средства Mercedes Vito патрульные составили административный материал по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
ДТП произошло на перекрестке ул. Троицкой, ул. Героев Сумщины и Набережной р. Сумка...
На дорогах Сум есть 17 мест с высоким уровнем аварийности, на которых в течение года случается три и более аварий...
Сегодня, 6 июля, в Сумах на ул. Харьковской произошло ДТП....
Автопроисшествие произошло 4 июля, около 23 часов, на улице Владимировской....
2 июля, около 1:30 ночи, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ахтырской....