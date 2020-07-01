В сумском дворе микроавтобус без водителя врезался в припаркованное авто Микроавтобус самовольно начал движение и совершил наезд на припаркованный автомобиль.

Патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на проспекте Михаила Лушпы.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель припарковал свой автомобиль Mercedes Vito. В то же время он не принял меры по недопущению самовольного движения, поэтому транспортное средство самовольно покатилось и совершило наезд на автомобиль Daewoo Lanos, который был припаркован впереди.

На водителя транспортного средства Mercedes Vito патрульные составили административный материал по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.