Сумская теннисистка взяла две «бронзы» на турнире под Киевом

Сумская теннисистка Елизавета Костюк в одиночном разряде и в паре с Анной Дзик из Запорожья взяла две бронзовые медали.
Воспитанник КДЮСШ «Барса» Степан Гвилава удостоен третьего места в рейтинге Федерации тенниса Украины....
29 июня в Сумах прошел аматорский парный турнир, посвящённый Дню Молодёжи....
26-28 июня на кортах Теннисной Академии состоялся чемпионат города Сумы по теннису среди детей....
26-28 июня на кортах «Теннисной академии» в городском парке состоится Открытый чемпионат Сум среди юношей и девушек....
1 марта в спортклубе «Maxima» завершился турнир «Кубок Теннисной Академии»....