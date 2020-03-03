Сумская теннисистка взяла две «бронзы» на турнире под Киевом В Академии сестер Бондаренко в Красиловке прошел турнир про теннису 2-й категории ФТУ среди взрослых МAYAMI Cup 1.

Сумская теннисистка Елизавета Костюк в одиночном разряде и в паре с Анной Дзик из Запорожья взяла две бронзовые медали.