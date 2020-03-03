Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2086

Сумская теннисистка взяла две «бронзы» на турнире под Киевом

В Академии сестер Бондаренко в Красиловке прошел турнир про теннису 2-й категории ФТУ среди взрослых МAYAMI Cup 1.

Сумская теннисистка Елизавета Костюк в одиночном разряде и в паре с Анной Дзик из Запорожья взяла две бронзовые медали.

Спорт Теннис
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Юный шосткинский теннисист признан третьей ракеткой Украины
Вчера 11:34

Юный шосткинский теннисист признан третьей ракеткой Украины

Воспитанник КДЮСШ «Барса» Степан Гвилава удостоен третьего места в рейтинге Федерации тенниса Украины....

В Сумах провели парный турнир по теннису
30.06.2020 09:55

В Сумах провели парный турнир по теннису

29 июня в Сумах прошел аматорский парный турнир, посвящённый Дню Молодёжи....

В Сумах провели чемпионат города по теннису
29.06.2020 08:30

В Сумах провели чемпионат города по теннису

26-28 июня на кортах Теннисной Академии состоялся чемпионат города Сумы по теннису среди детей....

В Сумах пройдет чемпионат города по теннису
10.06.2020 11:20

В Сумах пройдет чемпионат города по теннису

26-28 июня на кортах «Теннисной академии» в городском парке состоится Открытый чемпионат Сум среди юношей и девушек....

В Сумах разыграли кубок Теннисной академии
03.03.2020 08:25

В Сумах разыграли кубок Теннисной академии

1 марта в спортклубе «Maxima» завершился турнир «Кубок Теннисной Академии»....

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На Сумщине за сутки от коронавируса вылечились 10 человек
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Губернатор Сумщины взял себе в замы донецкого
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На Сумщине утонула 30-летння сотрудница облсовета
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В сумском дворе микроавтобус без водителя врезался в припаркованное авто
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Сегодня 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
Сегодня 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
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Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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