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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29258

На Сумщине будут судить водителя, который насмерть сбил человека с инвалидностью и скрылся с места ДТП

Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлено в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего водителя, который совершил наезд на человека с инвалидностью и скрылся с места происшествия.

Речь идет о событии, которое произошло 10 мая 2020 года в 22.53  в с. Камыши Ахтырского района. Двигаясь по ул. Центральная, водитель мотоцикла «Днепр МТ-10» допустил наезд на 71-летнего мужчину, который ехал в инвалидной коляске в попутном направлении по проезжей части дороги. После ДТП водитель с места происшествия скрылся. От полученных травм пострадавший скончался на следующий день в больнице.

По данным следствия, водитель управлял транспортным средством с выключенной фарой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он имел объективную возможность при условии выполнения требований Правил дорожного движения избежать столкновения.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии) УК Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Дтп
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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