На Сумщине будут судить водителя, который насмерть сбил человека с инвалидностью и скрылся с места ДТП Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлено в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего водителя, который совершил наезд на человека с инвалидностью и скрылся с места происшествия.

Речь идет о событии, которое произошло 10 мая 2020 года в 22.53 в с. Камыши Ахтырского района. Двигаясь по ул. Центральная, водитель мотоцикла «Днепр МТ-10» допустил наезд на 71-летнего мужчину, который ехал в инвалидной коляске в попутном направлении по проезжей части дороги. После ДТП водитель с места происшествия скрылся. От полученных травм пострадавший скончался на следующий день в больнице.

По данным следствия, водитель управлял транспортным средством с выключенной фарой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он имел объективную возможность при условии выполнения требований Правил дорожного движения избежать столкновения.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии) УК Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.