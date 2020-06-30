На Сумщине сдавали ВНО по английскому Жалоб на качество звука во время аудирования на ВНО по английскому на Сумщине не фиксировали, не было и нарушений.

Об этом рассказала куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания качества образования Валерия Ханикова, пишет UA:СУМИ.

Абитуриенты сдали ВНО по английскому языку 7 июля. Это пятое тестирование, которое проводят в 2020 году. В областном центре сдавали экзамен в 9-ти пунктах тестирования. В целом по области таких пунктов 12.

В 9.50 участники заходят в помещение, предварительно им измерили температуру и проверили документы. Для прохождения ВНО на этом пункте тестирования зарегистрировались 199 человек. По словам ответственного за этот пункт ВНО, не пришли 10 человек. Продолжительность - тестирование 150 минут. Результаты будут известны в личных кабинетах до 25 июля. Всего нужно было выполнить 59 заданий.

Явка на ВНО по английскому на Сумщине составила почти 88%. Нарушений при проведении не зафиксировали, одного участника не допустили. Об этом сообщила куратор Сумской области Харьковского центра оценивания качества знаний Валерия Ханикова.

«Один человек был не допущен, вследствие того, что не было оригиналов документов, по которым можно допускать в пункт тестирования. ВНО начинался с аудирования, вся техника сработала. Апелляций на процедуру не было, апелляций на проведение аудирования не было. Никого не удаляли, все работали в штатном режиме», - рассказала Ханикова.