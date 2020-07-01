В Кролевецкой мэрии заявили, что пожар на мусорном полигоне потушен Об этом сообщил начальник Кролевецкого районного сектора Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Михаил Шкарупа.

По его словам, пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Кролевец полностью ликвидирован. Напомним, к тушению поажара, который возник еще позавчера, привлекали Кролевецкий районный сектор Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожарную часть Реутинского старостинского округа, МКП «Ремдільниця», КП «Кролевецкая жилищно-эксплуатационная контора», ГП «Кролевецкий агролесхоз», ГП «Кролевецкое ЛМГ», ГПЗКУ «Кролевецкий КХП». В дальнейшем будет усилен контроль за возможным пребыванием посторонних лиц территории свалки, говорится в сообщении Кролевецкого горсовета.