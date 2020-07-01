В Кролевецкой мэрии заявили, что пожар на мусорном полигоне потушен

По его словам, пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Кролевец полностью ликвидирован.
Напомним, к тушению поажара, который возник еще позавчера, привлекали Кролевецкий районный сектор Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожарную часть Реутинского старостинского округа, МКП «Ремдільниця», КП «Кролевецкая жилищно-эксплуатационная контора», ГП «Кролевецкий агролесхоз», ГП «Кролевецкое ЛМГ», ГПЗКУ «Кролевецкий КХП».
В дальнейшем будет усилен контроль за возможным пребыванием посторонних лиц территории свалки, говорится в сообщении Кролевецкого горсовета.