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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:43287

В Тростянце показали модель реконструкции городских памяток

Фото эскизов показал в Фейсбуке Александр Хоруженко.

«Мэр Тростянца Юрий Бова показал сегодня, как будет в будущем выглядеть историческая часть города. Модель реконструкции исторического здания дворца Чайковского и крепости «Круглый двор».

Стоимость - несколько десятков миллионов гривен. Но это будет туристическая жемчужина не только Сумщины, а всей Украины. Место проведения всеукраинских фестивалей и одно из самых красивых мест для туристов.

Be passionate about what you do. Здесь так работают.

Современное политическое лидерство - это вдохновение. Это способность вдохновлять других. Повторять как мантру реальность проекта и конкретность результата не требуется. Не нужно себя убеждать. Люди почувствуют, чего стоит твой проект», - написал он.

Общество Тростянец
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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