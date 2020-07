В Тростянце показали модель реконструкции городских памяток Фото эскизов показал в Фейсбуке Александр Хоруженко.

«Мэр Тростянца Юрий Бова показал сегодня, как будет в будущем выглядеть историческая часть города. Модель реконструкции исторического здания дворца Чайковского и крепости «Круглый двор».

Стоимость - несколько десятков миллионов гривен. Но это будет туристическая жемчужина не только Сумщины, а всей Украины. Место проведения всеукраинских фестивалей и одно из самых красивых мест для туристов.

Be passionate about what you do. Здесь так работают.

Современное политическое лидерство - это вдохновение. Это способность вдохновлять других. Повторять как мантру реальность проекта и конкретность результата не требуется. Не нужно себя убеждать. Люди почувствуют, чего стоит твой проект», - написал он.