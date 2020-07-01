Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30468

С июля сумские предприниматели должны предоставлять документы о происхождении товаров

За непредоставление документов о происхождении продукции предпринимателей будут штрафовать от 51 тыс. грн.

Об этом в эфире "Украинского радио: Сумы" сообщила главная специалистка рыночного и метрологического надзора Госпродпотребслужбы в Сумской области Ирина Мишукова, пишет UA:СУМИ.

Речь идет о непищевых товарах. По ее словам, штраф будут применять тогда, когда предприятие не предоставляет органу государственного рыночного надзора документы о происхождении продукта.

«Он может быть оштрафован на сумму в 51 тыс. грн за каждый вид продукции. Обязательно должна быть отслежена цепочка», - сказала она.

Эта сумма является наименьшей, говорит начальник управления защиты потребителей главного управления Госпродпотребслужбы в области Владимир Ещенко.

«Это - незначительный размер штрафа. За различные нарушения он может составлять 68 тыс. грн, 100 тыс., 340 тыс. и т.д.», - отметил он.

По словам Ирины Мишуковой, Госпродпотребслужба будет проверять характеристики продукции в торговых залах, складских помещениях, местах, где располагаются ярмарки, а также во всех зданиях, где субъекты хозяйствования сохраняют продукцию и реализуют ее.

«На наш запрос они должны предоставлять документацию, по которой можно узнать информацию о поставщике и предприятии, которому был поставлен продукцию», - говорит она.

Речь идет о товарно-сопроводительной документации, договорах на закупку и т.п.

Изменения в законодательстве позволят проверять крупные торговые сети, рассказал Владимир Ещенко.

«Раньше штраф за недопуск к проверке наших специалистов составлял 340 грн. Например, в супермаркетах нас просто встречали с чеком на эту сумму. Таким образом, не давали возможности выполнить свои функции», - подытожил он.

Право
view counter
view counter

Статьи

Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
Сегодня 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
Сегодня 10:29
Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів
Вчера 15:26
Сумской стронгмен с «серебром»
Вчера 14:14
Юрій БОВА: «Тростянець — культурна столиця Східної України»
Вчера 13:08
Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг
Вчера 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
Вчера 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
Вчера 09:51
Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України
06.07.2020 15:10
Управління містом Суми: розвиток чи занепад?
03.07.2020 10:01
Інтернет-магазин «АТБ» розширив можливості: отримати замовлені продукти протягом години можна вже більш ніж у сімдесяти містах
01.07.2020 17:04
Зловживати статусом безробітного не варто!
01.07.2020 16:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.