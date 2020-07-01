С июля сумские предприниматели должны предоставлять документы о происхождении товаров За непредоставление документов о происхождении продукции предпринимателей будут штрафовать от 51 тыс. грн.

Об этом в эфире "Украинского радио: Сумы" сообщила главная специалистка рыночного и метрологического надзора Госпродпотребслужбы в Сумской области Ирина Мишукова, пишет UA:СУМИ.

Речь идет о непищевых товарах. По ее словам, штраф будут применять тогда, когда предприятие не предоставляет органу государственного рыночного надзора документы о происхождении продукта.

«Он может быть оштрафован на сумму в 51 тыс. грн за каждый вид продукции. Обязательно должна быть отслежена цепочка», - сказала она.

Эта сумма является наименьшей, говорит начальник управления защиты потребителей главного управления Госпродпотребслужбы в области Владимир Ещенко.

«Это - незначительный размер штрафа. За различные нарушения он может составлять 68 тыс. грн, 100 тыс., 340 тыс. и т.д.», - отметил он.

По словам Ирины Мишуковой, Госпродпотребслужба будет проверять характеристики продукции в торговых залах, складских помещениях, местах, где располагаются ярмарки, а также во всех зданиях, где субъекты хозяйствования сохраняют продукцию и реализуют ее.

«На наш запрос они должны предоставлять документацию, по которой можно узнать информацию о поставщике и предприятии, которому был поставлен продукцию», - говорит она.

Речь идет о товарно-сопроводительной документации, договорах на закупку и т.п.

Изменения в законодательстве позволят проверять крупные торговые сети, рассказал Владимир Ещенко.

«Раньше штраф за недопуск к проверке наших специалистов составлял 340 грн. Например, в супермаркетах нас просто встречали с чеком на эту сумму. Таким образом, не давали возможности выполнить свои функции», - подытожил он.