Сумчанка будет судить финал мужского Кубка Украины по футболу

В решающем матче встретятся киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». Начало игры в 21:30.
Арбитром в поле будет харьковчанка Екатерина Монзуль, ей будут помогать Марина Стрелецкая (Сумы) и Александра Ардашева (Киев). Четвертый арбитр - Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.
С системой VAR будет работать Виталий Романов (Днепр), а помогать ему Владимир Володин (Херсон). Наблюдатель арбитража - Сергей Задиран, наблюдатель за работой видеоассистентов - Владимир Петров.
Интересно, что наша Марина Стрелецкая работала на обоих полуфинальных поединках Кубка Украины «Минай» - «Динамо» и «Мариуполь» - «Ворскла». Также она уже имеет в послужном списке работу на Классическом в рамках УПЛ.
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