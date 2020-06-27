Сумчанка будет судить финал мужского Кубка Украины по футболу Финал кубка Украины по футболу пройдет сегодня, 8 июля, в Харькове.

В решающем матче встретятся киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». Начало игры в 21:30.

Арбитром в поле будет харьковчанка Екатерина Монзуль, ей будут помогать Марина Стрелецкая (Сумы) и Александра Ардашева (Киев). Четвертый арбитр - Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

С системой VAR будет работать Виталий Романов (Днепр), а помогать ему Владимир Володин (Херсон). Наблюдатель арбитража - Сергей Задиран, наблюдатель за работой видеоассистентов - Владимир Петров.

Интересно, что наша Марина Стрелецкая работала на обоих полуфинальных поединках Кубка Украины «Минай» - «Динамо» и «Мариуполь» - «Ворскла». Также она уже имеет в послужном списке работу на Классическом в рамках УПЛ.