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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:03511

Сумчанка будет судить финал мужского Кубка Украины по футболу

Финал кубка Украины по футболу пройдет сегодня, 8 июля, в Харькове.

В решающем матче встретятся киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». Начало игры в 21:30.

Арбитром в поле будет харьковчанка Екатерина Монзуль, ей будут помогать Марина Стрелецкая (Сумы) и Александра Ардашева (Киев). Четвертый арбитр - Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

С системой VAR будет работать Виталий Романов (Днепр), а помогать ему Владимир Володин (Херсон). Наблюдатель арбитража - Сергей Задиран, наблюдатель за работой видеоассистентов - Владимир Петров.

Интересно, что наша Марина Стрелецкая работала на обоих полуфинальных поединках Кубка Украины «Минай» - «Динамо» и «Мариуполь» - «Ворскла». Также она уже имеет в послужном списке работу на Классическом в рамках УПЛ.

Спорт Марина Стрелецкая Футбол
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