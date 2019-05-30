Сумские бейсболисты разгромили полтавских 4-5 июля в Сумах прошли игры 2-го тура чемпионата Украины по бейсболу в III подгруппе дивизиона «Б» высшей лиге.

Сумские «Вороны» принимали «Poltava Wild Hogs» и трижды победили 16-1, 22-1 и 10-4.

В этой же подгруппе выступают также «East Vikings» ХОО ФСТ «Спартак» из Харькова, с которыми сумчане играли в первом туре: одну игру выиграли и две проиграли.