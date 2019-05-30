Сумские бейсболисты разгромили полтавских

Сумские «Вороны» принимали «Poltava Wild Hogs» и трижды победили 16-1, 22-1 и 10-4.
В этой же подгруппе выступают также «East Vikings» ХОО ФСТ «Спартак» из Харькова, с которыми сумчане играли в первом туре: одну игру выиграли и две проиграли.
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