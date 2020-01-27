Сумчанин вручил президенту Украины Зеленскому два протокола об админнарушениях Президент Украины не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, поэтому глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сумчанин Александр Новиков составил два адмипротокола.

НАПК вручило два протокола об административном нарушении Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Президент лично сообщил НАПК о факте нарушения.

Так, после вступления в должность Президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.

Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомления в реестр не поступило.

Поэтому 7 июля глава НАПК Александр Новиков составил и вручил Президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП).

Соответствующие материалы будут переданы в суд.