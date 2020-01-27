Сумчанин вручил президенту Украины Зеленскому два протокола об админнарушениях

НАПК вручило два протокола об административном нарушении Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Президент лично сообщил НАПК о факте нарушения.
Так, после вступления в должность Президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.
Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомления в реестр не поступило.
Поэтому 7 июля глава НАПК Александр Новиков составил и вручил Президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП).
Соответствующие материалы будут переданы в суд.
Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашает четыре человека для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований закона по предотвращению и урегулированию...
В пресс-службе Сумской облгосадминистрации сообщили, что по состоянию на 17.00 аккредитация на мероприятия с участием президента Владимира Зеленского не проводится....
Завтра, 11 марта, в Сумах ждут президента Украины Владимира Зеленского....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал автор календаря, сумчанин Дмитрий Дубовик....
Руководитель общественной организации «Бюро правовых коммуникаций», член Общественного совета добродетели при Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Сухоставец назначен на...