На Сумщине два новых случая коронавируса

За вторник подтверждено два новых случая, 6 человек выздоровело (всего вылечившихся 264). За все время пандемии умерло 5 человек. Продолжают лечиться 54.
В Украине подтверждено уже 50414 случаев (807 за сутки), умерло 23 человека (всего 1306), вылечились 926 (всего 23119), лечатся 25989.
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На утро 7 июля в Сумской области 321 случай заболевания COVID-19 (0 за сутки), вылечились 258 человек....
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По состоянию на 7 июля в Сумской области по-прежнему 321 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
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