На Сумщине два новых случая коронавируса На утро 8 июля в Сумской области подтверждено уже 323 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

За вторник подтверждено два новых случая, 6 человек выздоровело (всего вылечившихся 264). За все время пандемии умерло 5 человек. Продолжают лечиться 54.

В Украине подтверждено уже 50414 случаев (807 за сутки), умерло 23 человека (всего 1306), вылечились 926 (всего 23119), лечатся 25989.