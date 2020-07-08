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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:321256

На Сумщине уже 323 случая коронавируса: где 2 новых случая

По состоянию на 8 июля в Сумской области 323 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 2 человек (г. Тростянец - 1, г. Ромны - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 264 человека, из них 6 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 4, Белопольский р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 90 случаев заболевания (76 вылечилось), в Сумском районе – 19 (14), г. Ахтырка - 26 (18), г. Конотоп - 19 (15), Конотопский район – 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 34 (30 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 34 (24 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 3 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 11 (8 ), Глуховский район – 5 (3), г. Глухов – 9 (9), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 16 (14), Путивльский район – 8 (1), Краснополье – 1 (1), Великая Писаревка – 1 (0 ).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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