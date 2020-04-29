Сумчанам напоминают график приема ЦПАУ во время карантина

График приема граждан ЦПАУ на период карантина:
Понедельник: 8:00 - 17:15;
Вторник: 8:00 - 16:45 (после 16:45 дезинфекция)
Среда: 8:00 - 17:15;
Четверг: 8:00 - 17:15;
Пятница: 8:00 - 15:45 (после 15:45 дезинфекция)
Суббота и воскресенье - выходные дни.
Для недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 среди посетителей Центра, каждый день с 11:00 до 11:30 и с 14:30 до 15:00 проводится дезинфекция и проветривание помещений здания.
Сообщение о возобновлении обычному графику работы ЦПАУ будет обнародовано на Информационном портале городского совета.
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