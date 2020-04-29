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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:43222

Сумчанам напоминают график приема ЦПАУ во время карантина

В связи с введенными карантинными ограничениями из-за распространения COVID-19 Центр предоставления административных услуг работает по измененному графику.

График приема граждан ЦПАУ на период карантина:

Понедельник: 8:00 - 17:15;

Вторник: 8:00 - 16:45 (после 16:45 дезинфекция)

Среда: 8:00 - 17:15;

Четверг: 8:00 - 17:15;

Пятница: 8:00 - 15:45 (после 15:45 дезинфекция)

Суббота и воскресенье - выходные дни.

Для недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 среди посетителей Центра, каждый день с 11:00 до 11:30 и с 14:30 до 15:00 проводится дезинфекция и проветривание помещений здания.

Сообщение о возобновлении обычному графику работы ЦПАУ будет обнародовано на Информационном портале городского совета.

Общество ЦПАУ
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