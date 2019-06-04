«Сумыоблэнерго» Григоришина купило у «григоришинцев» планшеты в 1,5 раза дороже рынка ПАО «Сумыоблэнерго» 15 июня по результатам тендера заказало ООО «Инвестиционный совет» компьютерного оборудования на 5,55 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші.

В этом году в Сумы поставят 31 планшет Samsung Galaxy Tab A 10.5 LTE 3 / 32GB Black (SM-T595NZKASEK) по 14 168 грн.

В интернет-магазинах их можно найти в продаже почти в два раза дешевле - 8099 грн без доставки. Если добавить к этой цене НДС, она все равно будет в полтора раза ниже.

Для планшетов заказали 31 чехол 2E-G-A5-IKRT-BK по 827 грн. и 31 защитное стекло 2E-TGSG-TABA10.5 по 524 грн.

В интернет-магазинах они стоят в полтора раза дешевле - 499 грн. и 349 грн. Если добавить к этим ценам НДС, они все равно будут на треть и четверть ниже соглашения.

Кроме того, 122 тонер-картриджа Kyocera TK-1170 Black 7,2K для M2040dn, M2540dn, M2640idw (1T02S50NL0) купили по 4271 грн.

Их рыночные цены достигают 2945 грн, что почти в полтора раза дешевле. Если добавить НДС, то рыночная цена будет на 21% ниже договорной цене от «Инвестиционного совета».

Также купили компьютеры Dell Vostro 3471 с процессором i5-9400, оперативной памятью 8 ГБ, ОС Windows 10 Pro и монитором Dell E2420HS по 32568 грн.

В интернет-магазинах цена такого системного блока максимум 20 959 грн, а монитора - 4339 грн. Вместе это составляет 25 298 грн, что на 29% дешевле тендера. Если добавить НДС, то рыночная цена будет на 9% ниже закупочной цены облэнерго.

Еще заказали 61 многофункциональное устройство Kyocera M2540dn (1102SH3NL0) по 18 419 грн.

На рынке они стоят до 15 913 грн, но без двух дополнительных картриджей и доставки.

Весь товар оплатят в течение полугода после поставки. Гарантийный срок на компьютеры составляет три года, на многофункциональное устройство - два года, а на планшеты - год.

Цена сделки всего на 0,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 5,57 млн грн.

Конкурентами были киевское ООО «Торгово-производственная компания «ТЕХЭЛЕКТРО-Трейд» Олега Грушовца и винницкое ООО «Гайтер» Сергея Кулика, Андрея Полищука, Александра Каравана и Владимира Каравана. Причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Сейчас столичный «Инвестиционный совет» записан на киевлян Александра Василяка и Максима Назарчука, а директором является Юрий Ткачук. Однако ранее, по данным системы «YouControl», доля Назарчука в этой фирме принадлежала киевлянину Руслану Арсирия, который также когда-то руководил ООО «Луганское энергетическое объединение» Константина Григоришина.

Еще раньше основателями «Инвестиционного совета» были компания «Энерджи Стандард Реал Эстейт Лимитед» (Кипр) и ООО «КУА «Глобус Эссет Менеджмент» с орбиты Григоришина.

В общем победитель натендерил преимущественно в облэнерго Григоришина 740,65 млн грн.

Напомним: основными акционерами «Сумыоблэнерго» до лета 2016 года являлись Константин Григоришин и Игорь Коломойский. В 2016 году «Экономическая правда» сообщила, что бизнесмены обменялись долями акций в энергоактивах. И «Полтаваоблэнерго» будет единолично контролироваться группой «Приват» Коломойского, а «Сумыоблэнерго» и «Черниговоблэнерго» будут подконтрольны «Энергетический стандарт» Григоришина.