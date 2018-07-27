В Сумах на борьбу с амброзией выделили 600 тысяч

Об этом сообщается на странице директора департамента инфраструктуры Александра Журбы, который сегодня провел выездной брифинг вместе с Госпродпотребслужбой в Сумской области.
В декабре 2019 года депутатский корпус проголосовал за выделение средств из бюджета на борьбу с опасным растением; уже в феврале 2020 года через систему ProZorro был заключен договор с ООО «Элта» на сумму 599 тыс. грн. Подрядчик начал работы с мая и по состоянию на 8 июля амброзия удалена на территории 70,455 га. Работы продолжаются, - пишет чиновник.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение: «Борьба с амброзией»....
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