В Сумах на борьбу с амброзией выделили 600 тысяч Амброзию уже якобы скосили на 70 гектарах.

Об этом сообщается на странице директора департамента инфраструктуры Александра Журбы, который сегодня провел выездной брифинг вместе с Госпродпотребслужбой в Сумской области.

В декабре 2019 года депутатский корпус проголосовал за выделение средств из бюджета на борьбу с опасным растением; уже в феврале 2020 года через систему ProZorro был заключен договор с ООО «Элта» на сумму 599 тыс. грн. Подрядчик начал работы с мая и по состоянию на 8 июля амброзия удалена на территории 70,455 га. Работы продолжаются, - пишет чиновник.