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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:07259

На Сумщине глава сельсовета «подарил» частнику помещение стоимостью 1 млн грн

На Сумщине глава сельсовета подозревается в противоправной регистрации права собственности за физическим лицом объектов недвижимости стоимостью более 1 млн грн.

Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко сообщил о подозрении главе одного из сельских советов Сумского района, который без законных оснований передал нежилые помещения, принадлежащие сельскохозяйственному предприятию, физическому лицу (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году подозреваемый без надлежащей проверки, исключительно на основании поддельных документов, зарегистрировал за физическим лицом право частной собственности на два нежилых помещения общей площадью 2 тыс. кв. м. Поэтому из-за противоправных действий сельского головы имущество стоимостью более 1 млн грн выбыло из общей собственности граждан - совладельцев имущества реорганизованного коллективного сельскохозяйственного предприятия.

Вместе с тем, Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении указанному физическому лицу, которое вместе с заявлением о государственной регистрации за ней прав частной собственности на нежилые помещения передало сельскому голове поддельные документы, в частности протокол общего собрания членов сельскохозяйственного предприятия о выделении ему указанных объектов недвижимости (ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Досудебное следствие проведено Сумским отделом полиции ГУНП в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право
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