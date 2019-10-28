Сумчанин показал состояние ливнеприемников

После того, как директор КП «Дорремстрой» вчера похвастался состоянием прочищенной ливневой канализации на ул. Харьковская и пр. Лушпы, ему показали ливнеприемники.
«Господин Вегера похвастался «хорошо прочищенными коллекторами». Правда, про ливнеприемники, наверно, забыл. Так навскидку, Зеленко-СКД-Прокофьева», - написал сумчанин.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера....
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