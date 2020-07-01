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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54209

На Сумщине полицейские собрали помощь матери-одиночке

В течение месяца в Шосткинском отделе полиции продолжалась благотворительная акция «Помоги семье, попавшей в сложные жизненные обстоятельства».

Ювенальные полицейские регулярно общаются с семьями, которые попали в сложные жизненные обстоятельства и нуждающихся в помощи. Чтобы поддержать такие семьи, «детские» полицейские инициировали среди сотрудников Шосткинского отдела полиции сбор детских вещей и игрушек.

В течение месяца все желающие правоохранители Шостки могли принести в «зеленую комнату» отдела одежда, обувь и другие вещи в хорошем состоянии, которые остались от собственных потомков, детей родственников и знакомых. Такого имущества собрали три пакета.

Путем обсуждения в службе, ювенальные полицейские выбрали семью 33-летней жительницы Шостки, которая сама воспитывает трех несовершеннолетних детей, среди которых и мальчик с особыми потребностями.

В канун своего профессионального праздника, «детские» полицейские передали собранные вещи маме этих детей. Женщина с радостью приняла помощь от правоохранителей и поблагодарила их за заботу и неравнодушие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество
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