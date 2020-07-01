В Сумах патрульные остановили пьяного водителя без прав Еще не получил водительского, но уже сел за руль под хмельком - такого водителя недавно остановили сумские патрульные.

Патрулируя улицы Сум, стражи порядка получили ориентировку в отношении водителя автомобиля Opel Astra, который, вероятно, находится в состоянии опьянения. Через полчаса эту легковушку разыскали и остановили на улице Героев Крут.

Остановив машину, патрульные обнаружили за рулем 20-летнего молодого человека. Мужчина не имел водительского удостоверения, ведь никогда его и не получал. А вот признаки алкогольного опьянения были налицо. То, что молодой водитель находился в состоянии опьянения, подтвердил и осмотр, который он прошел в присутствии свидетелей. Результат зафиксировал - 1,66 промилле, что более чем 8 раз превышало допустимую норму.

С результатом освидетельствования водитель не согласился, но и пройти осмотр в медицинском учреждении категорически отказался. Поэтому, на него патрульные составили админматериалы по ч. 2 ст. 126 (Управление лицом, не имеющим права управления) и ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.