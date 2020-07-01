Сумські рятувальники перевірили дитячі табори Працівниками Сумського міського відділу Управління ДСНС України у Сумській області були проведені перевірки щодо додержання вимог пожежної безпеки у дитячих оздоровчих таборах відпочинку та готовності їх до відкриття на літній період.

Під час перевірки рятувальники особливу увагу звертали на стан електрогосподарства, наявність внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, працездатність наявних систем протипожежного захисту, відповідність шляхів евакуації та укомплектованість об’єктів вогнегасниками, належний стан проїздів, проходів до будівель для пожежно-рятувальних підрозділів та вільний доступ до всіх приміщень.

Також з керівництвом таборів проводилися додаткові інструктажі, відпрацьовувалися алгоритми дій в екстрених ситуаціях та правила поводження в разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, повідомляє Сумський міський відділ Управління ДСНС України у Сумській області.