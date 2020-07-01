Сумські рятувальники перевірили дитячі табори

Під час перевірки рятувальники особливу увагу звертали на стан електрогосподарства, наявність внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, працездатність наявних систем протипожежного захисту, відповідність шляхів евакуації та укомплектованість об’єктів вогнегасниками, належний стан проїздів, проходів до будівель для пожежно-рятувальних підрозділів та вільний доступ до всіх приміщень.
Також з керівництвом таборів проводилися додаткові інструктажі, відпрацьовувалися алгоритми дій в екстрених ситуаціях та правила поводження в разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, повідомляє Сумський міський відділ Управління ДСНС України у Сумській області.