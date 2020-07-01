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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19199

Тростянецкие полицейские поймали мошенника

Злоумышленник, действуя по схеме «нужны деньги на лечение внука, который попал в ДТП», умудрился выманить у двух пожилых жительниц Тростянец около 30 000 гривен.

Чтобы вычислить мошенника, полицейские провели ряд оперативных и поисковых мероприятий, которые в итоге дали нужный результат. Мужчине 26 лет, он с Харьковщины. В своем прошлом имеет несколько судимостей и срок заключения.

 «Чтобы разоблачить подозреваемого, был задействован значительный оперативный ресурс, - рассказывает Дмитрий Станишевский, начальник Тростянецкого отделения полиции. - Наши сотрудники установили, что мошенник звонил своим жертвам на стационарные телефоны, назывался главным врачом и сообщал, что их родные попали в автоаварии и получили тяжелые травмы. Для лечения, якобы травмированного внука нужны большие средства. А поскольку сами пациенты не могут приехать к родственникам забрать деньги, вместо них это сделает он сам.

Вычислить его было довольно сложно, ведь он постоянно менял номера своего мобильного телефона. Впрочем, настойчивость и оперативность наших полицейских принесли положительные результаты: мошенника поймали у него дома».

Правоохранители уже доказали причастность мужчины к двум мошенничествам, совершенным в отношении пожилых жительниц Тростянца.

Сейчас со злоумышленником работают следователи, которые устанавливают обстоятельства преступлений и точное количество эпизодов его преступной деятельности.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. Окончательное наказание аферисту определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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