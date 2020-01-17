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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27157

В Сумах угнали дорогую «Мазду»

3 июля в Сумах угнали автомобиль Мазда CX9.

Об этом в Фейсбуке пишет сумчанка Юлия Чапаева.

«Помогите найти, у моего друга угнали машину 3 июля Мазда CX9. Американец тёмно синего цвета, город Сумы. Угнали от АТБ на СКД, 20 в 18.42. Друзья, помогите найти машину хорошему человеку, делайте репост, чтоб люди узнали. Машина ушла из Сум уже под другими номерами. Номера меняю. Оглядитесь вокруг, может, стоит где-то в отстойнике во дворах, не будьте безразличными, сегодня вы поможете человеку, завтра помогут Вам!!! Плюс + в карму Вам. Телефон для информации 0502688059», - написала она.

Право Угон
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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