Полиция Ахтырщины поймала серийного домушника Злоумышленник занимался кражами из домов своих знакомых. Среди похищенного: бытовая техника, велосипеды и другие вещи.

С начала июня в Ахтырский отдел полиции почти ежедневно поступали сообщения от местных граждан о кражах из домовладений. Ситуация у всех была похожей. Вечером к ним заходил знакомый, с которым они уже «за рюмкой» продолжали разговор. На следующее утро хозяева обнаруживали отсутствие вещей в доме.

Участковые оперативно установили личность злоумышленника и доказали его причастность к восьми кражам. Им оказался 30-летний житель с. Чернеччина, который недавно освободился из мест лишения свободы. Мужчина сразу признался в содеянном и рассказал, что похищенное имущество продавал, а «заработанные» таким образом средства тратил на свои нужды.

Все похищенное полицейские изъяли, а по данным фактам открыли уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.