На Сумщине на дороге загорелся комбайн

О пожаре сообщил водитель, который во время движения увидел дым из-под переднего колеса. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду с. Бишкинь.
По прибытию было установлено, что из-за неисправности тормозной системы во время движения возникло возгорание колеса, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на другие части комбайна.
В 8:11 возгорание локализовали, а в 9:15 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Бишкинь, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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