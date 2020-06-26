На Сумщине на дороге загорелся комбайн 7 июля в 7:49 в Службу спасения 101 поступило сообщение о сгорания комбайна «CLAAS» на автодороге вблизи с. Бишкинь Лебединского района.

О пожаре сообщил водитель, который во время движения увидел дым из-под переднего колеса. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду с. Бишкинь.

По прибытию было установлено, что из-за неисправности тормозной системы во время движения возникло возгорание колеса, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на другие части комбайна.

В 8:11 возгорание локализовали, а в 9:15 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Бишкинь, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.