В Сумах угнали авто бывшего замначальника Сумской милиции В Сумах угнали автомобиль Mazda CX9 2016 года выпуска, принадлежащий бывшему заместителю начальника Сумской милиции Сергею Крятову.

Об это пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Автомобиль угнали 3 июля около 18.40 от магазина «АТБ» на улице СКД. В автомобиле находились водительское удостоверение, его паспорт, а также травматический пистолет и разрешение на него.

В отделе коммуникации полиции области подтвердили эту информацию. По его данным, злоумышленников и автомобиль пока не нашли.