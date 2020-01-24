В Сумах угнали авто бывшего замначальника Сумской милиции

Об это пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Автомобиль угнали 3 июля около 18.40 от магазина «АТБ» на улице СКД. В автомобиле находились водительское удостоверение, его паспорт, а также травматический пистолет и разрешение на него.
В отделе коммуникации полиции области подтвердили эту информацию. По его данным, злоумышленников и автомобиль пока не нашли.
3 июля в Сумах угнали автомобиль Мазда CX9....
Взяв у знакомого для тест-драйва транспортное средство, 30-летний конотчанин так и не вернул заимствованный байк....
Ночью 26 мая со охраняемой стоянки по улице Героев Крут был похищен автомобиль «Хонда»....
Кражу двухколесника с выставочной площадки увидел через камеры видеонаблюдения владелец торгового заведения, и немедленно сообщил о преступлении в полицию....
Шосткинской местной прокуратурой утверждено и 23 января направлено в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, совершивших разбойное нападение на...