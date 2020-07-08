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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34155

На Сумщине молдованин на "мэрсе" подрезал хлебный фургон

ДТП случилось вчера утром на трассе Киев – Москва недалеко от въезда в Глухов.

Со слов очевидца глуховчанина Виталия З., ГАЗель лежала перевернутой в кювете.
Как прокомментировал ситуацию начальник Глуховской полиции Сергей Буханистый, действительно, авария имела место быть. Речь идет о транспортном средстве «ГАЗель», принадлежащему Нежинскому хлебозаводу. Машина направлялась в сторону Киева и ее догнал легковой "Мерседес", за рулем которого находился гражданин Молдовы.

"Мерс" зацепил "ГАЗель", и последняя легла набок. К счастью, никто из водителей транспортных средств не пострадал, а пассажиров там не было. После ДТП хлебовоз двинулся дальше, а вот машину иностранца эвакуатор повез на СТО в Киев, пишет Глухов.Инфо.

Право
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