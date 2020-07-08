Ночью пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 7 июля в 23:59 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Рябушки Лебединского района на Сумщине.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части, добровольную пожарную команду с. Бишкинь и приспособленную технику местного агропредприятия.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровля на площади 48 кв. м, перекрытие на площади до 20 кв. м, окно, две двери и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.

В 00:24 возгорание локализовали, а в 01:18 потратив на тушение около 6 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Бишкинь и 1 единицу приспособленной техники и 1 работник местного агропредприятия, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.