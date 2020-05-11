На Сумщине на берегу озера нашли снаряд

Опасная находка ранее была выявлена на берегу озера, на расстоянии до 1 км от жилых домов с. Ивот Шосткинского района.
Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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