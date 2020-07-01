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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15294

В Шостке планируют начать реконструкцию площади Свободы (видео)

Вопрос реконструкции площади Свободы возле налоговой службы и автостанции-2 в Шостке поднимался уже давно.

Городские власти даже объявляли конкурс на лучший проект, предлагали горожанам вносить предложения. Во время ослабления карантинных мероприятий, когда пандемия коронавируса поутихла, вновь серьезно принялись за благоустройство, пишет Шостка.инфо.

 В этом году мы решили конкретно заняться этой площадью, – рассказывает главный архитектор Шостки Владимир Ефремов. – Два года назад мы сделали там дорожку, скамейки появились, но такой масштабной реконструкции не было…

Из предложенных на конкурс проектов особенно впечатляет проект уроженца Шостки Юрия Безбородова.  По специальности он архитектор, который сейчас живет в Киеве. Но к благоустройству родного города не остался равнодушен. Видеоролик его проекта пользуется популярностью среди шосткинцев и набирает просмотры в социальных сетях.

– Первичные материалы они предоставили, мы их рассмотрели. Они объемные. Но превращать площадь в сквер и еще создавать новый дополнительный парк, мы считаем, нецелесообразно. Мы немного изменили концепцию, пытаемся сохранить площадь в том виде, в котором она есть. Потому что населенных пунктов в Украине с такой площадью очень мало. На этой площади находится монумент, это «Женщина с ружьем», которая символизирует наш оборонный комплекс города. Это как символ и бренд Шостки, пытаемся ее сохранить, – отмечает Владимир Ефремов.

Сейчас архитекторы и власти города ведут переговоры по проектированию. Уже назначены проектанты. Сделали аэросъемку площади. В планах – организовать движение по улице Депутатской, сделать освещение площади, есть предложения расширить дорогу перед налоговой службой, сделать там парковку, накопитель для отстоя маршрутных автобусов. Также планируют преобразовать и саму автостанцию «Шостка-2». Возможно, рядом благоустроят кафе, а также территорию вокруг Центра эстетического воспитания «Юность».

Дорогу по Горького думают закрыть и продолжить реконструкцию парка возле Центра эстетического воспитания. В частности, на месте бывшего фонтана, который давно превращен в клумбу, хотят установить к примеру, детскую площадку.

– Там периодически проводится летний показ кино, в дальнейшем мы бы хотели сделать эту площадку аттракционной. Вымостить красиво площадь, сделать, может, даже и фонтанную группу с вкраплениями зеленых лужаек, где бы можно было посидеть. Но саму площадь не застраивать, – считает главный архитектор.


Общество
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