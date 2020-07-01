Сумской студент подал петицию президенту Украины Студент СНАУ Дмитрий Коровяков подал петицию на сайт президента Украины «Зменшення прохідних(порогових) балів цьогорічних ЗНО 2020 (ЄВІ та ЄФВВ) в магістратуру».

«Шановний Президенте України!

Студенство України, а саме правники-юристи котрі цього року закінчили 4 курс ОС "Бакалавр", та прагнуть продовжити навчання на ОС "Магістр" зіткнулись з проблемами під час проходження ЗНО так званих ЄВІ (єдиний вступний іспит) та ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування) з "права" та "ТЗНПК".

Короновірусна пандемія змінила суспільні процеси та життя людей в цілому. В березні цього року, студенство перейшло на дистанційну форму навчання. Ці зміни торкнулися значним чином випускників, котрі вимушені були готуватися в умовах максимальної завантаженості.

Щодо суті звернення - ми студенство, хочемо навчатися і працювати на території нашої країни, але МОН (Міністерство Освіти і Науки України) та УЦОЯО (Український Центр Оцінювання Якості Освіти) - вважають інакше.

Умови в яких ми здавали ЗНО досить жорсткі!

1) Задуха пов’язана з масковим режимом, до цього додається спека в аудиторіях - ці чинники значним чином вплинули на мозкову активність тих, хто здавав ЗНО. Фактор хвилювання також не можна відкидати, коли ти чекаєш на сонці своєї черги, і хвилюєшся, які показники покаже безконтактний термометр.

2) Рівень складності та помилки в тестах. Цьогорічні тести - це "шедеври" як по рівню складності, зокрема це стосується ЄФВВ з "права". Сотні юристів, адвокатів, і інших людей хто тяжіє справою юриспруденції, дійшли висновку, що рівень складності тестів, на дуже високому рівні, і не відповідають за рівнем складності рівню знань студента. Студенти 4 роки вивчають більше теоретичних аспектів, а на ЗНО зіткнулись з питаннями, які можуть розуміти, і вирішувати практики зі стажем! Тепер про помилки - це окрема історія, бо помилки в словах, так звані граматичні помилки. Нас як студентів навчали, і говорили, що від нашого рішення в подальшому може залежати доля людини, щоб ми не допускали помилок, але тести ЗНО мають величезну кількість помилок.

3) Питання, котре не стосується програми ЗНО ( питання 31 в зошиті з житлового права)

4) Мала кількість відведеного часу і відсутність розділення на тих, хто вивчав англійську (філологи і студенти не філологічних напрямків). На нашу думку треба виділяти окрему кількість часу і рівень складності, для тих хто має більше відношення до іноземних мов, відповідно зеркально інший рівень складності і часу для всіх. Так звані рівні А і Б. Студенти правники не вивчають іноземну мову як профільну дисципліну!

5) Якщо на ЄФВВ з "ТЗНПК" ми маємо 75 хвилин, то ми повинні використовувати на власний розсуд, а не по 25 хвилин на кожну частину.

6) ЄФВВ складався з двох блоків: 1) право 2) ТЗНПК. Складність в тому, що початок в 10:30 а кінець о 14:05, і весь цей час ми сиділи в спекотних аудиторіях в масках.

В свою чергу, чого ми хочемо, що пропонуємо, і в чому просимо допомогти

1) Вплинути на МОН ( Міністерство Освіти і Науки України) і УЦОЯО (Український Центр Оцінювання Якості Освіти). А саме суттєво знизити цьогорічні прохідні (порогові) бали, для вступників на магістратуру. До слів критики, додаємо важливі, і можливі порогові бали : 1) ЄВІ з англійської мови на рівні 8 (вісім балів) 2) ЄФВВ з права на рівні 20 (двадцять балів з зарахуванням дискваліфікованих питань) у зв’язку з складністю тестів 3) ЄФВВ із ТЗНПК на рівні 10 (десять балів з зарахуванням дискваліфікованих питань)

2) Провести додаткову сессію ЗНО для студентів правників ( наприклад Листопад-Грудень)

3) Ініціювати перевірку, щодо помилок і рівня складності тестів, і фактичного часу на нього.

4) Покарання тих осіб, хто допустив до друку тести з помилками, бо на такому рівні недопустимо друкувати таку кількість помилок.

5) Зробити все можливо, щоб студенти, молодь, цвіт нації, не покидали країну, бо йому не вистачило "одного балу"

Просимо Президента України дослухатись до нас, і допомогти нам у вирішенні цього питання.

Студенство України», - написал сумчанин.

Поддержать петицию можно здесь.