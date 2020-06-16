В Сумах дали 8 лет за разбойное нападение на ювелирку

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 52-летнего мужчины, который совершил разбойное нападение на ювелирный салон.
Событие произошло 29 марта 2015 года в г. Сумы. Двое мужчин около 9.15 зашли в ювелирный салон по ул. 1-я Набережная р. Стрелки и, угрожая продавцам макетами пистолетов, завладели изделиями из золота на общую сумму более 1 млн грн. С места происшествия нападавшие скрылись, однако уже через несколько дней их задержали правоохранители.
В суде обвиняемый вину свою признал полностью, уверял, что раскаивается. По приговору суда он признан виновным по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах) УК Украины и осужден к 8 годам 3 месяцам лишения свободы.
Сообщник обвиняемого уже отбывает наказание, поскольку был приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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