Громади Сумщини запрошують на онлайн-конференцію «Співробітництво громад у сфері адмінпослуг» 21 липня 2020 року відбудеться онлайн-конференція «Співробітництво територіальних громад у сфері адміністративних послуг», під час якої буде презентовано Посібник Програми «U-LEAD з Європою», що допоможе громадам розібратись з існуючими та найбільш ефективними для сфери адмінпослуг формами співробітництва, тонкощами укладання договорів та надасть практичні приклади покращення надання адмінпослуг за допомогою інструменту міжмуніципального співробітництва (ММС).

Також у програмі заходу озвучуватимуться питання – досвід громад у впровадженні інструменту ММС та модернізації ЦНАП, експертні консультації з впровадження ММС у сфері адмінпослуг, де учасники зможуть поставити запитання експертам та проконсультуватися щодо використання інструментів співробітництва громад.

Реєстрація на участь у заході є обов’язковою і відкрита до 16:00 16 липня 2020 року за посиланням: https://forms.gle/BJho4oBmzSh4GQ7Z8.