У Сумах у День родини вручили сертифікати містянам, які стануть наставниками для дітей-сиріт У Сумах у День родини вручили сертифікати містянам, які першими в місті та області пройшли спеціальне навчання та стануть наставниками для сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Наставництво передбачає добровільну безоплатну підтримку та допомогу, насамперед у підготовці до самостійного життя дітей, котрі проживають у закладах для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Стати наставниками в числі перших зголосились 10 сумчан (восьмеро жінок і двоє чоловіків), у тому числі одне подружжя.

Директор міського центру соціальних служб для сім׳ї, дітей та молоді Марія ВЕРТЕЛЬ зазначила, що наставництво – це насамперед моральна підтримка. Завдання наставника – стати другом і порадником для дитини, допомогти їй зрозуміти своє призначення.

Наразі п’ятеро новоспечених наставників вже заочно познайомились зі своїми підопічними, котрі є вихованцями дитячого будинку ім. С. П. Супруна та налагодили контакт із ними. Згодом буде підписано тристоронній договір (наставник – міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – керівник закладу, в якому перебуває дитина), після чого наставники зможуть тісніше спілкуватись із підопічними.

Вручаючи сертифікати першим наставникам, заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ подякувала їм за небайдужість. Вона зазначила, що роль наставника може стати визначальною, адже головним чином наставництво орієнтоване на підлітків, тому на нього покладається надважливе завдання допомогти дитині стати на правильну стежку.

Посадовиця також побажала наставникам знайти порозуміння з підопічними, а також цікавого й обопільно корисного спілкування.

Своїм досвідом діяльності на ниві піклування про дітей вразливих категорій із наставниками поділились патронатні вихователі, яких запросили на захід і привітали з Днем родини.

«Півтора року тому ми започатковували інститут патронатних вихователів. З радістю відзначу, що ті чотири родини існують донині, і завдяки їм 12 дітей, які потрапили у складні життєві обставини, опинились не в інтернатних закладах, а в сім’ях. Сьогодні ми підсилюємо захист сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: у День родини даємо старт наставництву на Сумщині. Приємно, що у нас є люди, які готові на волонтерських засадах підтримувати словом цих дітей», – сказала Альона Дмітрєвская.

Нагадаємо, метою наставництва є підготовка дитини, яка проживає у закладі, до самостійного життя шляхом розвитку її фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей.

Серед основних завдань наставника – визначення та розвиток здібностей дитини, сприяння реалізації її інтересів у професійному самовизначенні; надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки; формування в дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном і коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг; ознайомлення дитини з особливостями суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій; сприяння становленню дитини як відповідальної та успішної особистості; формування в дитини навичок здорового способу життя.

Наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка має бажання підтримати сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування.

Наставництво здійснюється в індивідуальній формі однією повнолітньою дієздатною особою над однією дитиною.

Вичерпну інформацію щодо наставництва можна отримати в міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (вул. Харківська, буд. 42, тел.: 70-06-07, 70-07-04).