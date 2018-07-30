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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58217

Как в Сумах ликвидируют очаги амброзии

Департамент инфраструктуры города совместно со специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области обследуют Сумы на наличие очагов амброзии, и соответственно, проводят ее ликвидацию.

Во время выездного брифинга, который состоялся 8 июля возле озера Чеха, специалисты рассказали об основных местах и способах ликвидации данного растения, подрядной организации, выполняющей работы, и их стоимости.

По словам начальника управления фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области Оксаны Галинач, специальная комиссия ежегодно проводит ревизию старых очагов амброзии и выявляет наличие новых.

Истребление аллергенного растения, которое несет вред людям, традиционно проводят в конце июня, однако в этом году работы отложили в связи с задержкой прохождения вегетационного периода у растения. Это обусловлено суммой эффективных температур, побуждающих к отрастанию и вегетативной массе, рассказывала Оксана Галинач.

Нынешние изменения касаются и подрядной организации, которая предоставляет услуги по уходу и содержанию объектов и элементов благоустройства зеленого хозяйства Сумской городской ОТГ - прополка и удаление травы, в том числе амброзии. По информации директора департамента инфраструктуры города Александра Журбы, победителем тендера стало ООО «Элта», которое предложило самую низкую стоимость за предоставление услуг, соответственно, в феврале 2020 года с ним заключили договор.

«Согласно решению городского совета, на удаление амброзии для департамента инфраструктуры города были выделены средства в сумме 910 тыс. грн, однако подрядчик согласился работать за 599 тыс. грн. В случае же роста площади очагов амброзии или выявления новых мест ее цветения, сумма средств будет увеличена в соответствии с предусмотренными решением горсовета. Оплату за работу на объектах будут проводить только после акта выполненных работ, который составит комиссия, в которую входят представители департамента инфраструктуры города и Госпродпотребслужбы», - сообщил Александр Журба.

Удаляют ядовитый сорняк на 42 объектах, которые департамент инфраструктуры города признал совместно с Госпродпотребслужбой (в основном это места массового отдыха людей) механическим путем - двукратным покосом и вырыванием корней. После его собирают и отвозят на растительный полигон, - сообщил заместитель директора ООО «Элта» Константин Тихенко.

Всего компания проведет соответствующую работу на около 95 га.

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