На Сумщине ремонтируют мост через Пробужку Начат текущий ремонт деревянного моста через реку Пробужку в селе Подставки Сынивской объединенной территориальной громады в Липоводолинском районе.

Общим решением Сынивского сельского совета, аграриев Подставского старостинского округа и граждан было решено провести реконструкцию моста.

За годы вода заметно потрепала деревянные конструкции. Поэтому для безопасного сообщения через реку Пробужку, которая через несколько метров впадает в реку Грунь, необходимо провести полный текущий ремонт деревянного моста. Средства для проведения соответствующих работ предоставили местные аграрии, а также присоединились все неравнодушные жители с. Подставки.

Сейчас военные проводят демонтаж старого моста.