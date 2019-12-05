На Сумщине ремонтируют мост через Пробужку

Общим решением Сынивского сельского совета, аграриев Подставского старостинского округа и граждан было решено провести реконструкцию моста.
За годы вода заметно потрепала деревянные конструкции. Поэтому для безопасного сообщения через реку Пробужку, которая через несколько метров впадает в реку Грунь, необходимо провести полный текущий ремонт деревянного моста. Средства для проведения соответствующих работ предоставили местные аграрии, а также присоединились все неравнодушные жители с. Подставки.
Сейчас военные проводят демонтаж старого моста.
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