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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09204

На Сумщине ремонтируют мост через Пробужку

Начат текущий ремонт деревянного моста через реку Пробужку в селе Подставки Сынивской объединенной территориальной громады в Липоводолинском районе.

Общим решением Сынивского сельского совета, аграриев Подставского старостинского округа и граждан было решено провести реконструкцию моста.

За годы вода заметно потрепала деревянные конструкции. Поэтому для безопасного сообщения через реку Пробужку, которая через несколько метров впадает в реку Грунь, необходимо провести полный текущий ремонт деревянного моста. Средства для проведения соответствующих работ предоставили местные аграрии, а также присоединились все неравнодушные жители с. Подставки.

Сейчас военные проводят демонтаж старого моста.

Общество Ремонт моста
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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