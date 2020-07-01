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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34274

Триває конкурс «Кращий бухгалтер аграрного підприємства Сумщини»

Департамент агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації спільно з асоціацією «Спілка аграрних підприємств Сумської області», Асоціацією фермерів та приватних землевласників, Спілкою аудиторів Сумщини проводить конкурс «Кращий бухгалтер аграрного підприємства Сумщини».

Конкурс проводиться з метою популяризації професії бухгалтера в агропромисловому комплексі та присвячується Дню бухгалтера України, який святкується 16 липня 2020 року.

Номінації конкурсу: «Гордість аграрної бухгалтерії Сумщини» (для кращого головного бухгалтера аграрного сектору); «Мудрість бухгалтерії» (для бухгалтера з найбільшим стажем роботи в аграрній галузі); «Відданість справі» (для бухгалтера з найбільшим стажем роботи в одному аграрному підприємстві або фермерському господарстві (підприємця)); «Надія професії» (для наймолодшого бухгалтера); «Кращий бухгалтер з обліку заробітної плати» (для кращого бухгалтера за напрямом роботи).

Учасниками Конкурсу можуть стати бухгалтери, штатні працівники бухгалтерських служб (за посадами), підприємств, установ, організацій системи агропромислового комплексу Сумської області, які заповнили відповідну анкету або надіслали інформацію щодо прізвища, ім’я та по батькові учасника Конкурсу; суб’єкта господарювання, де працює потенційний учасник Конкурсу; посади; часу роботи бухгалтером в аграрній сфері, на електронну адресу:  adminguapr@ukr.net. Довідки за телефоном: 0503077019.

Переможець в номінації обирається за результатами електронного голосування, нагороджуються Дипломами, а також матимуть право на безоплатні консультації з питань бухгалтерського обліку та оподаткування у кращих аудиторів Сумської області. Терміни конкурсу: реєстрація учасників – 1 – 10 липня; голосування – 1 – 13 липня; підведення результатів конкурсу – 14 липня; оголошення результатів – 15 липня; повідомлення результатів – 16 липня.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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