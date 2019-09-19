В Сумах дали 5 суток домашнему насильнику

7 июля Заречным райсудом Сум привлечен к административной ответственности и применен административный арест на 5 суток к мужчине, который неоднократно совершал домашнее насилие в семье (ч.2 ст. 173-2 КУоАП).
В соответствии с протоколом об административном правонарушении, мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за совершение домашнего насилия, 2 июля совершил психологическое насилие в отношении своего сына, а именно: выражался в его сторону нецензурной бранью, угрожал физической расправой.
Допрошенный потерпевший, сын мучжины, в судебном заседании пояснил, что его отец постоянно употребляет спиртные напитки, оскорбляет мать и его, угрожает физической расправой. Сам же правонарушитель в судебном заседании вину не признал, пояснил, что правонарушения не совершал.
Однако вина мужчины подтверждается собранными материалами дела.
При назначении наказания судом учтены характер совершенного правонарушения, лицо, привлекаемое к административной ответственности.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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