В Сумах дали 5 суток домашнему насильнику 5 суток административного ареста за неоднократное совершение домашнего насилия присудили сумчанину.

7 июля Заречным райсудом Сум привлечен к административной ответственности и применен административный арест на 5 суток к мужчине, который неоднократно совершал домашнее насилие в семье (ч.2 ст. 173-2 КУоАП).

В соответствии с протоколом об административном правонарушении, мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за совершение домашнего насилия, 2 июля совершил психологическое насилие в отношении своего сына, а именно: выражался в его сторону нецензурной бранью, угрожал физической расправой.

Допрошенный потерпевший, сын мучжины, в судебном заседании пояснил, что его отец постоянно употребляет спиртные напитки, оскорбляет мать и его, угрожает физической расправой. Сам же правонарушитель в судебном заседании вину не признал, пояснил, что правонарушения не совершал.

Однако вина мужчины подтверждается собранными материалами дела.

При назначении наказания судом учтены характер совершенного правонарушения, лицо, привлекаемое к административной ответственности.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.