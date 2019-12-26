Суд по гибели младенца в лифте в Сумах: слушали отца ребенка В Ковпаковском суде Сум начали допрос потерпевшего по делу падения лифта и гибели младенца.

Речь идет о событиях 2 января 2019 года, когда в многоэтажке на Супруна, 32/1 лифтом насмерть зажало двухмесячного ребенка в коляске. 8 июля в суде слушали отца ребенка - Сергея Чернышева. Он рассказал, что после капитального ремонта лифт ломался часто. Он считает, что ремонт был некачественным, пишет UA:СУМИ.

«3.03.2018 года я был на приеме у директора департамента инфраструктуры Яременко. Там был и директор «Домком-Сумы» Цилуйко. Он сказал: «Ты такой наивный, ничего не добьешься». Яременко во время личного приема вел себя по-хамски, пытался меня унизить. Спрашивал, какая у меня зарплата, образование», - рассказал мужчина. По его словам, после трагедии с ребенком Григорий Яременко предложил ему в качестве возмещения легковой автомобиль, на который наложен арест.

Также в суде закончили допрос обвиняемого - электромонтера Сергея Шубенко. Он рассказал, что точно не помнит, какие были неисправности в лифте во время его последнего визита 26 декабря 2018 года. На вопрос, требовал ли лифт немедленной остановки, он ответил: «Нет».

Лифт, в котором погиб ребенок, капитально отремонтировали в ноябре 2017 года. Через полгода после происшествия в Ковпаковский райсуд направили обвинительный акт.

Среди обвиняемых по делу - заместитель городского головы Александр Журба и бывший директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко. Их обвиняют в служебной халатности, еще трем- руководителю, прорабу и электромеханику «Горсумылифта», кроме этого, инкриминируют нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.